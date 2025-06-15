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Отдых на озере закончился поножовщиной в Сергиево-Посадском округе

Задержан мужчина, напавший на знакомого с ножом во время отдыха на озере в селе Шеметово Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Информация о происшествии поступила полицейским из больницы. Бригада скорой помощи доставила мужчину 1993 года рождения с телесными повреждениями.

Как выяснили полицейские, двое мужчин на берегу озера распивали алкоголь, потом у них произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов нанес другому ножевое ранение.

Специалисты задержали подозреваемого в нападении. Им оказался уроженец ближнего зарубежья 1990 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».