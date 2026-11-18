Суд в Москве вынес приговор уроженцу Ярославской области, который десятилетиями насиловал трех падчериц. Мужчину отправили в колонию строгого режима, об этом сообщил Столичный СК .

Как установили следствие и суд, с 2012 по 2022 год мужчина жил в Москве вместе с сожительницей и ее дочерьми. Свои преступления он совершал в квартире, где проживало семейство.

В ходе следствия его действия квалифицировали по 4-м статьям УК РФ: изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцати лет, и развратные действия.

Делом занимался Люблинский межрайонный следственный отдел СУ по ЮВАО. Следователи провели полный комплекс необходимых действий, собрали материалы о личности фигуранта и допросили множество свидетелей. Все доказательства в совокупности полностью изобличили подсудимого. Суд счел собранную базу достаточной для приговора.

На время разбирательства мужчине избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года», — сообщила пресс-служба Столичного СК.

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