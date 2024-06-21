Осужденный за взятки экс-глава Кировской области Белых вышел из СИЗО

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, которого застали при передаче части взятки в одном из столичных ресторанов, вышел на свободу. Он находился в СИЗО №1, сообщает Mash .

Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года, а 28 июля того же года президент РФ Владимир Путин указом снял его с поста губернатора из-за утраты доверия. 1 февраля 2018 года Пресненский суд столицы признал экс-губернатора виновным и приговорил к восьми годам колонии строгого режима.

Белых также получил штраф более 48 млн рублей.

В СИЗО №1 экс-губернатора этапировали из Рязанской ИК-5.