Осужденный за теракт в аэропорту Домодедово подал жалобу на отсутствие солнца

Фигурант дела о теракте в аэропорту Домодедово в 2011 году Ислам Яндиев требует компенсацию за нравственные страдания из-за отсутствия солнца в тюрьме, где отбывает пожизненный срок, сообщает MSK1.RU .

Яндиев уже не в первый раз жалуется на условия содержания в колонии. В 2021 году он через суд требовал средства за моральный ущерб со ФСИН, но его иски остались без удовлетворения. В 2023 году у него изъяли игру «Тетрис», которую ему передали в посылке.

Теракт в Домодедове произошел 24 января 2011 года. Тогда террорист-смертник взорвал бомбу внутри здания, погибли 37 человек.

Ислам Яндиев вместе с братом Илезом проходят по делу о теракте как соучастники. Именно они обеспечили террориста-смертника жильем в Москве, а также помогли ему доставить бомбу в российскую столицу и в роковой день посадили преступника в такси до аэрогавани.