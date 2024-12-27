Осужденный за шпионаж американец собирал генетические данные россиян

сегодня в 10:19

Американец Джин Спектор, приговоренный московским судом к 15 годам лишения свободы за шпионаж, собирал медицинские сведения о гражданах РФ для передачи их США, сообщает РИА Новости .

В ЦОС ФСБ РФ отметили, что осужденный действовал в интересах Пентагона. Он собирал и передавал Соединенным Штатам сведения о россиянах, затрагивающие биотехнологическую и биомедицинскую тематики. В том числе эта информация составляла гостайну.

Полученные от Спектора данные должны были быть использованы США для создания системы генетического скрининга населения России.

Преступная деятельность американца была полностью доказана благодаря получению соответствующих сведений в ходе контрразведывательных и оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, добавили в ЦОС ФСБ РФ.

В итоге суд приговорил мужчину к 15 годам колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 15 млн рублей.