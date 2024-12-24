Американца Джина Спектора приговорили в России к 15 годам тюрьмы за шпионаж

Московский городской суд принял решение по делу гражданина США Джина Спектора, которого обвинили в шпионаже. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС .

«Назначить Спектору наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет, а по совокупности (с предыдущим приговором) окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет», — сказала судья.

Кроме того, суд оставил в силе назначенный американцу ранее штраф в 14 млн рублей. Слушание дела проводили в закрытом режиме. Судья огласил только резолютивную часть.

Спектор родился и вырос в Ленинграде, а позднее переехал в США и получил американское гражданство. Мужчина был председателем совета директоров ГК «Медполимерпром», которое специализировалось на лекарствах от онкологии.

Ранее американец обвинялся в посредничестве при передаче взяток бывшей помощнице экс-вице-премьера России Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. По этому делу ему назначили наказание в виде 3,5 лет тюрьмы.