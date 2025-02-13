Осужденный за педофилию руководил госконтрактами прямо из колонии под Саратовом

В Саратовской области осужденный за педофилию Сагид Хакешев умудрился руководить госконтрактами прямо из тюрьмы. Выиграть тендер ему помогла супруга, которая работает в администрации, сообщает Baza .

В 2024 году правительство выделило 8,7 млн рублей Терсинскому муниципальному образованию на проведение водопровода. Контракт заключили на 8,3 млн рублей. Сотрудница администрации Ирина Хакешева отвечала за выбор подрядчика.

Исполнителем утвердили некого Реузана Буздова, а его представителем по строительным работам — Хакешева. Рабочие никогда не видели ни одного, ни второго. В администрации отметили, что общались с руководителем стройки Хакешевым исключительно по переписке или по телефону.

Оказалось, что мужчина руководит процессом из колонии в городе Пугачев, где отбывает 17-летний срок за педофилию. Хакешев осужден за изнасилование дочери бывшей жены. Что касается госконтракта, он мог получить его с помощью новой супруги, которая направляла людей решать вопросы стройки с осужденным.

Позже выяснилось, что глава Вольского района Саратовской области Андрей Татаринов подал в отставку. По некоторым данным, чиновнику пришлось уволиться из-за дела Хакешева.

Ранее один из начальников колонии в Рязанской области организовал бизнес в своей ИК. Он за деньги продавал мобильные телефоны заключенным.