Бизнес на запрещенке: сотрудник ИК под Рязанью наладил поставки телефонов зэкам

Один из начальников колонии в Рязанской области организовал бизнес в своей ИК. Он за деньги продавал мобильные телефоны заключенным, сообщает SHOT .

Начальник отдела по воспитательной работе с осужденными одной из ИК по Рязанской области Константин А. с 2023 года активно брал материальные средства у заключенных. После этого он привозил им смартфоны.

Согласно правилам, применять телефоны внутри колонии запрещено. Однако Константина ограничение не остановило.

Одному из отбывающих наказание начальник, предположительно, продал целых 8 телефонов, цена каждого из которых составляет 5 тыс. рублей. В исправительную колонию Константин мог привезти как дешевое, так и дорогое устройство.

В деле начальника отдела по воспитательной работе с осужденными по Рязанской области уже есть 3 эпизода. По данным следствия, мужчина получил от осужденных примерно 100 тыс. рублей. Также его проверяют на предмет причастности к другим взяткам.