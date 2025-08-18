Оставила странную записку: 18-летняя Вика таинственно исчезла под Воронежем

В Воронежской области пропала 18-летняя девушка по имени Виктория Речкина, оставив после себя загадочную записку. Она могла уехать со своим парнем, с которым познакомилась в соцсетях, но не общалась в реальной жизни, пишет «TV Губерния».

По словам матери Виктории, Инны, в субботу, 16 августа, вся семья отправилась в Павловск, а вечером вернулась домой. Утром родители обнаружили записку от дочери, в которой она написала: «Когда ты проснёшься, я буду уже в Воронеже. Это моё решение, мама, прости, я люблю тебя».

17 августа Викторию видели в Павловске, где она, предположительно, заселялась в гостиницу с молодым человеком.

Инна считает, что пара могла уехать в Москву, так как Виктория просила разрешение на поездку в столицу на несколько дней, но мать не согласилась.

Обеспокоенная мать уже подала заявление в полицию, и правоохранительные органы начали поиски, разместив ориентировки. Женщина планирует обратиться за помощью к волонтёрам.

Если кто-то знает о местонахождении Виктории, просьба сообщить по телефону 8 908 141 01 21.