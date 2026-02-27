«Оставайтесь дома»: в Самарской области объявили ракетную опасность
Губернатор Самарской области сообщил о ракетной опасности
Фото - © РИА Новости
Ракетную опасность объявили на территории Самарской области днем 27 февраля, сообщает губернатор Вячеслав Федорищев.
По его словам, из-за этого жителям необходимо оставаться в безопасных местах.
«По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — рассказал Федорищев в своем Telegram-канале.
Кроме того, введен план «Ковер». Воздушное пространство над областью сейчас временно закрыто.
