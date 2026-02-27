«Оставайтесь дома»: в Самарской области объявили ракетную опасность

По его словам, из-за этого жителям необходимо оставаться в безопасных местах.

«По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — рассказал Федорищев в своем Telegram-канале.

Кроме того, введен план «Ковер». Воздушное пространство над областью сейчас временно закрыто.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.