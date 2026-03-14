Останавливали со стрельбой: в округе Пушкинский задержан водитель без прав

Полицейские со стрельбой задержали водителя без прав в округе Пушкинский

В микрорайоне Росхмель поселка Ашукино округа Пушкинский полицейские во время патруля водителя без прав и с поддельными автономерами, сообщает пресс-служба подмосковной полиции.

Вечером 13 марта полицейские увидели автомобиль Mercedes с подложными госномерами. Они подали водителю сигнал об остановке для проверки документов, но он увеличил скорость. Тогда полицейские начали его преследовать.

Во время погони водитель нарушал ПДД и создавал угрозу другим водителям. Экипаж ДПС несколько раз говорил, чтобы нарушитель остановился, но мужчина их игнорировал.

Тогда один из автоинспекторов сделал предупредительный выстрел вверх, после чего начал стрелять по колесам иномарки. После этого водитель остановился.

Злоумышленник был задержан и доставлен в теротдел полиции. Им оказался 19-летний житель Калужской области. У него не было прав на управление транспортным средством. В отношении него составлено 18 административных протоколов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.