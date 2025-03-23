Основателя фармкомпании из Индии задержали в России за поддельные лекарства

В России задержаны один из основателей крупной индийской фармкомпании и его жена по подозрению в поставке фальшивых медпрепаратов, сообщает Baza .

17 марта силовики обыскали офис компании и дом топ-менеджера Jodas Expoim Сингха Шаши. У него из дома изъяли телефоны, технику и флешки. Также нашли сейф, где были свыше 55 млн рублей.

Предварительно, проведенные обыски и задержания могут быть связаны с поставкой в РФ фальшивых лекарств.

В ноябре прошлого года таможенники в Индии выявили грузы с антибиотиками, производителем которых якобы была компания Jodas Expoim. Но сведения на этикетках не соответствовали действительности. Несмотря на нарушения, данные препараты доставили на территорию России. Позже Минздрав приостановил экспорт лекарств этой компании, а в феврале текущего года Росздравнадзор подтвердил информацию о том, что в страну привезли фальшивые медикаменты.

Полиция провела допрос 16 сотрудников Jodas Expoim — среди них был и Шаши с супругой, которых отпустили под подписку о невыезде.

По данному факту было возбуждено несколько уголовных дел, одно из них — по статье 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств). Руководство фирмы не стало комментировать ситуацию.

Jodas Expoim известна в РФ как поставщик медпрепаратов для частных клиник и госбольниц. По сведениям сайта госзакупок, одними из последних заказчиков компании были медучреждения из Санкт-Петербурга, Красноярска, Белгорода, Симферополя и Воронежской области.