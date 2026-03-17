Осколок попал в глаз: оплошность официанта чуть не стоила россиянке зрения

Жительница Омска по имени Мария рассказала в социальных сетях очень неприятную историю, которая произошла с ней 21 февраля. Вместо приятного времяпровождения на дне рождения подруги ей пришлось отправиться в больницу. Официант разбил вазу на столе, а осколок стекла угодил пострадавшей прямо в глаз.

«Вместо того чтобы праздновать день рождения подруги, а дальше ехать на мероприятие, где выступала группа „Краски“, все мои подружки фотографировались и танцевали, я провела (время — ред.) в неотложке», — пожаловалась Мария.

Доктора осмотрели пострадавшую на специальном приборе, дополнительно пришлось делать рентген, чтобы убедиться в отсутствии стекла в глазном яблоке. Оказалось, что осколок попал прямо в сосуд, поэтому белок наполнился кровью. Мария была вынуждена временно ходить в очках.

«У меня были ограничения по здоровью на две недели, неудобства от того, что каждый тыкал в глаз и спрашивал, что это. Что я не выходила в блог с таким лицом, не говоря уже о паничке родителей, которые увидели этот ужас на глазу», — рассказала Мария о последствиях.

При этом в заведении не принесли извинений и не предложили компенсацию, в том числе руководство ресторана не ответило даже на письменную претензию пострадавшей. Подписчики в комментариях поддержали девушку, но некоторые отметили, что официант уронил вазу случайно и явно не хотел нанести омичке увечий.

