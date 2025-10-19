Осколками зацепило ребенка: мужчина взорвал страйбольную гранату в Мосметро

Днем 19 октября на станции столичного метро «Юго-Западная» мужчина зашел в вагон, где взорвал страйкбольную гранату. В результате его действий осколками зацепило ребенка, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что мужчина пришел в вагон метро с двумя страйкбольными гранатами, одну из которых взорвал рядом с пассажирами. Очевидцы сообщили, что осколки зацепили ребенка.

На данный момент злоумышленник задержан, с ним работает полиция. Зачем он взорвал гранату в вагоне, выясняется.

Страйкбольная граната — это устройство, которое представляет собой своеобразную пиротехнику и содержит внутри небольшие шарики. Ее используют для зрелищности во время игры в страйкбол. Купить такое устройство может любой желающий, в том числе на маркетплейсах.

