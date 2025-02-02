Ошибка анестезиолога: блогер Любовь Бабуцки умерла в салоне красоты в Молдавии

35-летняя бизнесвумен и блогер Любовь Бабуцки скончалась в салоне красоты во время процедуры «Морфеус», сообщает «Блокнот» .

Блогер Евгений Лукьянюк раскрыл личность анестезиолога, которая, как он считает, несет ответственность за гибель предпринимательницы. По его данным, это была Екатерина Манюк. Она сделала пациентке анестезию в неподходящих условиях, это привело к анафилактическому шоку и смерти.

Лукьянюк рассказал, что после возвращения из-за рубежа экс-завотделения анестезиологии и интенсивной терапии Манюк приступила к работе в клинике Dr. Serebrova. Именно там скончалась Бабуцки.

По его словам, смерть зафиксировали через три минуты после прибытия скорой помощи, которую вызвали слишком поздно. Владелица клиники Ирина Бородкина покинула здание после инцидента, а потом выехала из Молдовы. Аналогичная клиника есть у женщины и в Киеве.

Полицейских в клинику вызвали через два часа после констатации смерти пациентки. По мнению блогера, в этой ситуации очевидны основания для возбуждения уголовного дела в отношении врачей скорой помощи.