Орску грозит новый масштабный потоп из-за неотремонтированной дамбы

Новый потоп может грозить Орску, так как подрядчик отказался проводить ремонт дамбы, которую прорвало в 2024 году, сообщает Mash .

Власти Оренбургской области предлагали отремонтировать дамбу за 17,8 млн рублей из бюджета. Они нашли подрядчика, который был готов работать за 12 млн рублей. Но 17 марта компания отказалась выполнять условия договора. Как рассказали в фирме, администрация региона так и не предоставила им проект.

А река Урал уже поднялась на 1,5 м. Со слов местных жителей, около дамбы просел грунт, поэтому все бояться, что повториться ЧП 2024 года.

Главный синоптик области отметил, что паводок начался на западе территории и подходит к ее центру. Уровень воды за сутки поднялся до 278 см в реке Самаре. Кроме того, в Челябинской области вышла из берегов река Сим, затоплены два микрорайона — поселки Чапаевский и Козинский. В зону затопления попали 57 домов, в которых жили 35 человек.

Еще наводнение произошло в Башкирии. В Кармаскалинском районе свыше 30 человек оказались отрезанными от большой земли в районе Голубого озера. В Белорецком районе также подтопило 15 домов. Из-за роста уровня воды в реке Большой Инзер образовался затор.