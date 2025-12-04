Организовывал DDoS-атаки: молодой физик получил 21 год колонии за госизмену

В Подмосковье молодого физика приговорили к 21 году колонии по делу о госизмене

Мособлсуд приговорил бывшего научного сотрудника Института общей физики им. Прохорова РАН Артема Хорошилова к 21 году колонии по делу о государственной измене, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Согласно данным ФСБ РФ, под кураторством украинских спецслужб Хорошилов организовывал DDoS-атаки на критически важную инфраструктуру, собирал сведения о российских военных и перевел около 700 тыс. рублей в фонд, имеющий отношение к ВСУ.

В декабре 2023 года мужчину задержали. Институт общей физики им. Прохорова РАН удалил с сайта страницу ученого. Прокуратура просила для него 25 лет колонии.

Суд признал Хорошилова виновным по статье 275 УК РФ (госизмена), статье 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критически важную инфраструктуру РФ), статье 281 УК РФ (подготовка к диверсии) и статье 223.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатки).

Также ученого оштрафовали на 700 тыс. рублей и конфисковали личный компьютер, Wi-Fi роутер и смартфон. Кроме того, Хорошилова оштрафовали на 780 тыс. рублей, которые он перевел на нужды ВСУ.

