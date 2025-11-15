сегодня в 16:51

Орел едва не выбил глаз девушке на фотосессии в Кабардино-Балкарии

Во время съемки на смотровой площадке «Горы Аватары» в Кабардино-Балкарии, прирученный орел чуть не выбил клювом глаз девушке, которая с ним фотографировалась. Птица попала клювом в кость в нескольких миллиметрах от глазного яблока, сообщает Telegram-канал «112» .

Хозяин птицы уверял модель в безопасности орла, однако оказался не прав. Сидя на плече, хищник внезапно попытался клюнуть девушку в глаз, оставив после фотосессии неприятный «сувенир» в виде раны на лице пострадавшей.

Помимо угрозы здоровью, девушку обманули с оплатой: изначально была озвучена одна сумма, но после съемки ее увеличили вдвое.

На данный момент неизвестно, планирует ли пострадавшая обращаться с заявлением в правоохранительные органы или нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.