сегодня в 17:03

Опубликованы кадры страшного ДТП с фурой и КАМАЗом на М-11 в Тверской области

Фура въехала в КАМАЗ на 212-м километре трассы М-11 «Нева» в Тверской области. Видео страшной аварии публикует в Telegram-канале пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На кадрах видно, как у фуры полностью смята кабина водителя. КАМАЗ тоже получил повреждения передней части, но некритичные. Сотрудники МЧС уносят на носилках одного пострадавшего.

Из-за столкновения КАМАЗа и фуры на 212-м километре трассы М-11 было полностью перекрыто движение, сообщает сайт MK.Ru. Организован съезд на М-10 на 214-м километре.

По предварительной информации, пострадал один человек. На месте работают сотрудники ГАИ и МЧС.