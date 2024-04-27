Опубликованы кадры с трофейной военной техникой, подбитой ВС РФ под Авдеевкой

сегодня в 13:02

Минобороны РФ показало видео с подбитой под Авдеевкой трофейной военной техникой

Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала видеозапись, на которой показаны гусеничная ремонтно-эвакуационная машина М88 и машина разграждения М1150 на базе танка M1 Abrams производства США, которые были подбиты на авдеевском направлении.

Заместитель командира полка по вооружению с позывным Казань рассказал, что бойцы ВС РФ при наступлении у Бердычей остановили М88 при помощи FVP-дрона и захватили ее. У нее была пробита броня, произошло возгорание в аккумуляторном отсеке.

М1150 повредил российский дрон, отметил замкомполка с позывным Вольск. Она была ослеплена ударом в область оптики. Неопытный экипаж ВСУ вывел машину разграждения на минное поле, где та подорвалась.

Украинские солдаты могли восстановить технику, но решили бросить ее на поле боя, добавил военнослужащий.

Эвакуация трофейной иностранной техники с передовой проходила силами инженерных и ремонтных групп в 2 этапа. Военные провели инженерную разведку района эвакуации, а затем отвезли технику в ремонтное подразделение.

Специалисты-ремонтники в течение короткого времени заменят гусеничные ленты, некоторые элементы электропроводки и основные детали.