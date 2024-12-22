Опубликованы кадры, где 12-летняя девочка попала под авто, скатившись с горки

В Москве девочка скатилась с горки на ледянке под колеса движущегося авто

Поздно вечером 21 декабря в Москве 12-летняя девочка скатилась с горки на ледянке и попала под колеса движущегося автомобиля. Прокуратура Москвы в своем Telegram-канале показала кадры места происшествия.

Предварительно установлено, что школьница каталась на ледянке по необорудованной горке во дворе дома на улице Айвазовского. В момент, когда она в очередной раз скатывалась, по двору ехала машина. В итоге школьница угодила под колеса транспорта.

Девочку госпитализировали в больницу с травмами. В настоящее время жизни 12-летней школьницы ничего не угрожает.

Сотрудники прокуратуры обратились с просьбой к родителям не допускать того, чтобы их дети катались на тюбингах или ледянках в неположенных для этого местах. Автомобилистов просят быть предельно внимательными во дворах и рядом с детскими садами, школами и пешеходными переходами.