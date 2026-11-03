Опубликованы фото с пожара в пансионате для пенсионеров в Лосино-Петровском

В деревне Улиткино городского округа Лосино-Петровский произошел пожар в трехэтажном здании пансионата для пожилых людей и инвалидов на улице Центральной, 35. Об этом сообщили в «Мособлпожспасе».

На место оперативно прибыли расчеты пожарно-спасательных частей № 299, 296, 300, 277 и 305 вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы.

Уже в 14:28 спасатели локализовали возгорание на площади 10 квадратных метров, а спустя две минуты ликвидировали открытое горение.

Фото - © Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас» Фото - © Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас» Фото - © Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Люди из здания были эвакуированы еще до прибытия экстренных служб — по данным ведомства, никто не пострадал.

Сотрудники чрезвычайного ведомства призвали жителей региона соблюдать меры пожарной безопасности, не оставлять без присмотра электроприборы и при возгорании без промедления звонить по номеру «112».

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