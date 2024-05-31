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Опубликованы фото из вагона в тоннеле на «красной ветке» метро

На Сокольнической линии московского метро произошло ЧП с поездом, люди выбираются по тоннелю самостоятельно. 112 публикует первые кадры с места событий.

В пятницу вечером на перегоне между станциями метро «Воробьевы горы» — «Спортивная» произошло ЧП с поездом. Очевидцы сообщали о задымлении.

Как утверждается, людям пришлось бить стекла, чтобы выбраться из вагона.

По данным 112, от состава отлетела деталь, которая попала в токоприемник, после чего произошло короткое замыкание.

На Сокольнической линии нет движения от «Университета» до «Парка культуры».