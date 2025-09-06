Опубликовано видео жесткой расправы над украинской беженкой в метро США

Расправа над украинской беженкой Ириной Заруцкой в метро в США попала на видео

Американский канал WBTV опубликовал видеозапись с моментом расправы над украинской беженкой Ириной Заруцкой в метро Соединенных Штатов.

На кадрах видно, как девушка заходит в вагон метро и садится на свободное место. За украинской сидел темнокожий мужчина с дредами. Затем он неожиданно достает складной нож и встает прямо за девушкой, которая в этот момент отвлекалась на телефон.

Известно, что бездомный мужчина трижды ударил сидевшую перед ним 23-летнюю украинку в шею. От полученных травм она скончалась на месте.

После убийства злоумышленник покинул место происшествия с ножом в руках, с которого продолжала капать кровь жертвы.