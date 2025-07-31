Опубликовано видео страшного пожара в Бронницах, где погибли двое мужчин

Двое мужчин погибли в Бронницах при сильном пожаре в доме на четыре семьи

В ночь на 31 июля в подмосковных Бронницах произошел пожар в доме 1957 года постройки, где за все время ни разу не меняли электропроводку. В итоге двое мужчин погибли, еще несколько человек успели эвакуироваться. Кадры страшного пожара опубликовал «МК: срочные новости» .

На опубликованном видео показано, что жилой дом в какой-то момент полностью охватило огнем. Огненное зарево и густой дым хорошо просматривались с соседних улиц.

Погибшим мужчинам был 51 год и 65 лет. Они жили на мансарде и не успели эвакуироваться из горящего дома.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.