Опубликовано видео спасения 90-летней бабушки из горящей квартиры в Барнауле

Спасатели МЧС вытащили пожилую женщину с балкона горящей квартиры в многоэтажном доме в Барнауле. Пожар, предположительно вызванный коротким замыканием в стиральной машине, охватил вещи на втором этаже, сообщили в МЧС России .

Для спасения 90-летней пенсионерки пожарные использовали две специальные трехколенные лестницы.

На опубликованных кадрах видно, как спасатели помогают женщине перебраться через стенку балкона. Один из сотрудников МЧС РФ взял бабушку на руки, второй — придерживал ее. Таким образом мужчины вместе спустили горожанку на землю, где сразу же передали медикам.

Десять сотрудников МЧС РФ быстро справились с огнем, который распространился на площади 5 квадратных метров. Благодаря их слаженным действиям пламя не перекинулось на соседние помещения.