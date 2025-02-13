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Опубликовано видео сильного пожара, унесшего жизни 3 человек в Подмосковье

МЧС России опубликовало видео пожара в частном доме в Дмитровском округе, в результате которого погибли 3 человека.

В ролике видно сильное пламя, охватившее целиком дом. Огонь почти полностью уничтожил здание, остался только обугленный каркас.

На месте пожара нашли тела 2 мужчин и женщины. По сведениям дознавателя МЧС, основные версии — нарушение правил использования или неисправность печного оборудования, или курение.

Итоговые выводы сделают по результатам пожарно-технической экспертизы.

Пожар произошел в частном доме в садовом товариществе «Яхонт» в Яхроме Дмитровского округа. Личности погибших устанавливают.