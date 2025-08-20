Опубликовано видео полыхающего автомобиля у пиццерии в Москве

сегодня в 16:57

Днем 20 августа на Кутузовском проспекте в Москве рядом с одной из популярных пиццерий загорелся автомобиль. Судя по опубликованным кадрам, транспортное средство полностью выгорело, пишет «Осторожно, Москва» .

Что стало причиной мощного пожара, пока неизвестно. На опубликованных кадрах видно, что рядом с полыхающей машиной были припаркованы другие транспортные средства.

Очевидцы пожара вызвали спасателей, которые быстро прибыли и начали ликвидировать горение, однако саму машину, в которой возникло пламя, спасти не удалось.

Пока информации о пострадавших не поступало. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.