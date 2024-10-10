сегодня в 10:31

Опубликовано видео мощного торнадо, сметающего все в штате Флорида

В Сети появилось видео мощного и разрушительного торнадо, который «переходит дорогу» в районе города Веллингтон, штат Флорида, сообщает Telegram-канал «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».

На опубликованных кадрах видно, как торнадо сметает все на своем пути. Автомобили продолжают ехать по дороге, некоторые спешат припарковаться у обочины. В воздухе летает мусор.

Во Флориде бушует смертоносный ураган «Милтон». Уже известно о нескольких жертвах стихии.

Ураган лишил электричества 800 тысяч потребителей. Сообщается также о более ста разрушенных мобильных домах и комплексах для пенсионеров в штате Флорида в результате торнадо, образованного ураганом «Милтон».