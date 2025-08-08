Опубликовано видео момента столкновения скорой помощи и иномарки в Череповце

сегодня в 19:05

112: 5 человек пострадали при столкновении скорой помощи с иномаркой в Череповце

Telegram-канал 112 опубликовал момент столкновения кареты скорой помощи с иномаркой в Череповце. В результате ДТП пострадали 5 человек.

Авария произошла в пятницу днем на пересечении улицы Ленина и Советского проспекта.

На опубликованных кадрах видно, как скорая помощь выезжает на перекресток. В этот момент в нее на скорости влетает легковушка. От удара «Газель» опрокидывается набок, иномарка получила значительные повреждения.

В результате ДТП пострадали 3 сотрудника скорой помощи, а также водитель и пассажир легкового автомобиля. Предварительно установлено, водитель скорой помощи выехал на перекресток с включенным спецсигналом. За рулем легковушки марки Citroën находился 19-летний парень.