Опубликовано видео момента, как воронежский чиновник сбил ребенка на «зебре»
Под Воронежем чиновник сбил семилетнего мальчика на пешеходном переходе
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В Сети появилось видео, как семилетний мальчик пытается перебежать дорогу по пешеходному переходу, но в итоге попадает под колеса черного служебного Kia Cerato, которым управлял, по данным SHOT, заместитель мэра Семилуки Воронежской области Геннадий Чуркин.
По опубликованным кадрам непонятно, регулировался ли светофором пешеходный переход или нет. В момент, когда мальчик уже бежал по «зебре», чиновник не заметил его и не остановился.
Предварительно известно, что пострадавшего ребенка доставили в больницу с ушибами и ссадинами. Другой информации о его здоровье пока нет.
Местная полиция начала проверку, но не стала задерживать Чуркина. Чиновник занимает пост заместителя мэра Семилуки всего два месяца. Все обстоятельства случившегося выясняются.