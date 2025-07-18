Опубликовано видео момента, как воронежский чиновник сбил ребенка на «зебре»

В Сети появилось видео, как семилетний мальчик пытается перебежать дорогу по пешеходному переходу, но в итоге попадает под колеса черного служебного Kia Cerato, которым управлял, по данным SHOT , заместитель мэра Семилуки Воронежской области Геннадий Чуркин.

По опубликованным кадрам непонятно, регулировался ли светофором пешеходный переход или нет. В момент, когда мальчик уже бежал по «зебре», чиновник не заметил его и не остановился.

Предварительно известно, что пострадавшего ребенка доставили в больницу с ушибами и ссадинами. Другой информации о его здоровье пока нет.

Местная полиция начала проверку, но не стала задерживать Чуркина. Чиновник занимает пост заместителя мэра Семилуки всего два месяца. Все обстоятельства случившегося выясняются.