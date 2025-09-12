Опубликовано видео, как скорая помощь протаранила магазин в Королеве

В Сети появились кадры с моментом аварии с участием автомобиля скорой помощи в Королеве. По данному факту ведется административное расследование, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры .

По предварительным данным, ДТП произошло в пятницу около 8 часов утра на улице Пионерская. На опубликованных кадрах видно, что машина скорой помощи с включенными световым и звуковым сигналами едет по дороге. В этот момент в нее из правого ряда врезается легковушка, которая хотела повернуть налево.

Водитель легкового автомобиля при повороте не предоставил преимущество карете скорой помощи, которая действовала по регламенту. В итоге машины столкнулись, после чего автомобиль скорой помощи врезался в торговый павильон.

Все обстоятельства происшествия выясняются. Прокуратура Королева контролирует ход доследственной проверки, а также принятие по ее результатам процессуального решения.

Отмечается, что в момент происшествия в карете скорой помощи находился пациент. А в магазине, в который врезался автомобиль, находилась продавщица. Она успела покинуть торговую палатку и не пострадала.