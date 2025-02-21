Опубликовано видео издевательств над девушками на автомойке

В Сети появилось видео издевательств над девушками в Каменске-Уральском Свердловской области. Их насильно увезли на автомойку, где избивали, унижали и обливали холодной водой, сообщает Baza .

Издевательства продолжались в течение 20 минут. Девушек поставили на колени. На кадрах видно, как от страха у них трусятся руки. Парни матерились, обливали их пеной, холодной водой, заставляли делать непристойные движения со шлангом.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Участников инцидента задержали, но вскоре отпустили под домашний надзор. Они признались в содеянном.

С помощью издевательств и избиений парни отомстили девушкам за отказ от ухаживаний. Они попросту выкрали их, затолкнув в машину, и вывезли на автомойку. Персонал при этом видел происходящее, но решил не вмешиваться.

У девушек зафиксировали ушибы рук, ног и поясницы.