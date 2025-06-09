Опубликовано страшное видео из бани в Бурятии, где мужчина зарезал жену и дочь

Житель Бурятии зарезал в бане свою жену и дочь, которая прибежала на крики матери. В Сети опубликованы страшные кадры с места происшествия. На них запечатлена лужа крови и детские игрушки, сообщает РЕН ТВ .

Мужчина не жил со своей супругой уже долгое время. В ночь на 7 июня он приехал к ней домой, завел в баню, после чего нанес удары ножом. На крики матери прибежала несовершеннолетняя дочь пары. Отец напал и на нее, нанеся несколько ножевых ранений. Обе жертвы скончались.

Подозреваемый был задержан. Он признался в убийстве. На опубликованном в Сети видео запечатлена та самая баня, в которой мужчина зарезал жену и ребенка. В кадр попала окровавленная лавка и пол.

Также был показан дом, где жили мать и дочь. Внутри оказалось много детских игрушек, велосипед. На кровати лежал детский рюкзак, а на полках — много книг и сборники для подготовки к ЕГЭ по химии и биологии.

Ранее бывший муж зарезал знаменитого волонтера Манюню в лесу Бурятии. Затем он покончил с собой.