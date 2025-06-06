Бывший муж зарезал знаменитого волонтера Манюню в лесу Бурятии

По словам очевидцев, сначала бывшие супруги ругались прямо посреди поселка Ключи. Манюня просила о помощи, но никто не отозвался на просьбы волонтера, которая до этого спасала и помогала сотням людей.

После этого мужчина вывез Лубсанову в лес и зарезал ее. Затем он покончил с собой. Трагедия произошла 5 июня.

Долгие годы Манюня была членом поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В том числе она ездила в Мариуполь и была награждена именным ножом от бойцов 36-й армии. Женщина хотела снова вернуться в город, чтобы продолжить помогать военным и гражданским.

Ранее в Москве на Бескудниковском бульваре развернулась любовная драма, которая закончилась смертью 17-летней девушки и ее молодого человека. Парень сначала ударил ножом возлюбленную, а когда понял, что сделал, совершил суицид.