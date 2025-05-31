В Москве ревнивый парень на улице зарезал 17-летнюю девушку и совершил суицид

Вечером 31 мая в Москве на Бескудниковском бульваре развернулась любовная драма, которая закончилась смертью 17-летней девушки и ее молодого человека. Парень сначала ударил ножом возлюбленную, а когда понял, что сделал, совершил суицид, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что молодой человек заметил девушку, с которой встречался, на улице с другим парнем. Этот факт взбесил юношу, он догнал парочку, после чего сначала завязалась словесная ссора, которая переросла в драку. Ревнивый парень избил спутника своей девушки, затем достал нож и ударил им потерпевшую.

От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия. После этого парень свел счеты с собственной жизнью.

Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. На месте работают три бригады медиков, но спасти девушку и агрессора не удалось. О состоянии избитого парня пока ничего не сообщается.