Опубликовано фото с места крушения легкомоторного самолета в Карачаево-Черкесии

Telegram-канал «112» опубликовал фотографию с места крушения легкомоторного самолета «Коала» в районе населенного пункта Красный Курган в Карачаево-Черкесии.

Предварительно, самолет рухнул из-за того, что пилот не справился с управлением. Всего на борту находились двое, один из них скончался, другой — в тяжелом состоянии.

Как заявили в Западном МСУТ СК России, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По факту падения воздушного судна завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.