Опубликовано фото и видео пожара на мусороперерабатывающем заводе в Видном

Прокуратура Московской области опубликовала фото и видео пожара на территории мусороперерабатывающего комплекса в подмосковном Видном.

В ролике можно увидеть, как сотрудники МЧС тушат пожар на территории завода по переработке мусора. Видно, что от здания идет едкий дым серого цвета. Клубы поднимаются высоко в небо. Само здание завода обуглено.

Ранее на территории завода по переработке мусора произошло возгорание. Площадь пожара составила 900 квадратных метров, около 11 часов дня огонь был локализован.

Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, а также контролирует ход и результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту.