Опубликован список россиян, находившихся в рухнувшем в Актау самолете

Telegram-канал 112 опубликовал список граждан РФ, которые находились на борту пассажирского самолета, потерпевшего крушение вблизи аэропорта в Актау.

Всего на борту разбившегося воздушного судна находились 15 граждан РФ: Аббас Мараев 1953 г. р.; Нармина Игидова 1966 г. р.; Увайс Эдиев 1969 г. р.; Джамили Бислиева 1970 г. р.; Меди Жамалуллаил 1975 г. р.; Субхонк Рахимов 1976 г. р.; Заира Атсаева 1979 г. р.; Мадина Арсбаева 1980 г. р.; Исмаил Исмаилов 1986 г. р.; Заур Мамедов 1988 г. р.; Кристина Евстигнеева 1990 г. р.; Зинат Сайдуллоев 1995 г. р.; Рамин Агаев 1996 г. р.; Мухаммад Еганов 2011 г. р. и Джейран Арсбаева 2013 г. р.

Утром 25 декабря лайнер Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение вблизи аэропорта в Актау. На борту самолета находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. В результате ЧП погибли минимум 10 человек. В больницы доставлены 28 выживших пассажиров.

По данным местных СМИ, на борту рухнувшего самолета взорвался кислородный баллон. Перед крушением азербайджанский самолет подал аварийный сигнал.