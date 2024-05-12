Опубликован список пострадавших при обрушении подъезда в Белгороде
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Опубликован список пострадавших при обрушении подъезда в Белгороде, сообщает Telegram-канал «112».
Среди пострадавших:
- Беляев В. А 1969 г.р;
- Хилаев Д.А, 1996 г.р;
- Уткин А.П, 1947 г.р;
- Казакова С.Л, 1981 г.р;
- Меркулова А.Г, 1970 г.р;
- Тынченко П.А, 1936 г.р.
Спасатели достали еще 16 пострадавших из-под завалов дома. Спасатели устроили минуту тишины, чтобы найти остальных пострадавших
Также трое спасателей получили травмы во время повторного обрушения здания.