сегодня в 14:22

Опубликован список пострадавших при обрушении подъезда в Белгороде

Опубликован список пострадавших при обрушении подъезда в Белгороде, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Среди пострадавших:

Беляев В. А 1969 г.р;

Хилаев Д.А, 1996 г.р;

Уткин А.П, 1947 г.р;

Казакова С.Л, 1981 г.р;

Меркулова А.Г, 1970 г.р;

Тынченко П.А, 1936 г.р.

Спасатели достали еще 16 пострадавших из-под завалов дома. Спасатели устроили минуту тишины, чтобы найти остальных пострадавших

Также трое спасателей получили травмы во время повторного обрушения здания.