Опубликован список погибших в ДТП с вахтовым автобусом в Якутии

«112»: водитель и 12 вахтовиков погибли в ДТП с вахтовым автобусом в Якутии

В ДТП в Якутии, где автобус с вахтовиками упал с обрыва, погибли 13 человек, еще 20 пострадали. Опубликован список погибших, сообщает «112» .

Рабочие ехали со смены на шахте «Денисовская» в Нерюнгринском районе. Водитель не справился с управлением, из-за чего автобус рухнул в пропасть. 12 вахтовиков погибли сразу же. Еще один скончался в больнице. 20 человек получили травмы.

Среди погибших — водитель Найдено С. Также названы фамилии некоторых других жертв ДПТ: Мамадумаров У., ﻿﻿﻿Долотов С., ﻿﻿﻿Журило А., Панченко Е., Афанасьев Ф. и т. д. Два человека еще не опознаны.

Следователи устанавливают точные причины аварии. Грузовик уже подняли со дна обрыва — его отправят на техническую экспертизу.