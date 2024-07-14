Оперштаб Кубани: возможна эвакуация жителей хутора Дюрсо из-за мощного пожара

сегодня в 20:21

Действующий лесной пожар около Новороссийска охватил уже 51 га территории — его площадь возросла в 17 раз, сообщает пресс-служба Минприроды Краснодарского края.

В оперштабе Кубани заявили, что угроза распространения пожара сохраняется из-за сильного ветра, огонь продолжает двигаться в сторону хутора Дюрсо.

Если не удастся локализовать возгорание, может начаться эвакуация жителей.

По данным МЧС РФ, пламя уже перекинулось на территории баз отдыха «Моряк», «Строитель» и «Романтик». В последней вспыхнули 11 строений.

Всех отдыхающих — 176 человек — уже эвакуировали.