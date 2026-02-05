Опекун истязала и морила голодом десять детей-инвалидов в Подмосковье

В Павловском Посаде перед судом предстанет женщина, которая была опекуном десяти детей-инвалидов, оставшихся без родителей. Следствие предъявило ей ряд обвинений, в том числе в систематическом истязании.

Опекун избивала детей, держала их в холодное время на неотапливаемом цокольном этаже без одежды и постельного белья. Детей морили голодом, ограничивали в гигиене и даже посещении туалета, лишали прогулок. Кроме того, женщина не предоставила им нужного лечения, что привело к ухудшению их здоровья.

При этом горожанка обвиняется и в хищении с банковского счета одного из подопечных свыше 186 тысяч рублей. Ей вменяются преступления по статьям УК РФ, связанным с истязанием, неисполнением обязанностей по воспитанию и кражей.

Судебное заседание назначено на 12 февраля. Оно пройдет в закрытом режиме.

