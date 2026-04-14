Опасный педофил сбежал из тюремного фургона в Малайзии

В султанате Сенгалор в Малайзии иностранный преступник-педофил сбежал из тюремного фургона на глазах у охранников и скрылся, сообщает «Лента.ру» .

Как пишет Mothership, побег произошел 9 апреля. На видео с камеры наблюдения тюрьмы записано, как четверо тюремщиков начали выводить заключенных из фургона, один из них внезапно бросился бежать. За сбежавшим бросились двое тюремщиков, но догнать мужчину не смогли.

13 апреля власти Малайзии объявили педофила в национальный розыск и опубликовали видео его побега.

Беглецом оказался 24-летний пакистанец Мохаммад Хасан. Молодого человека арестовали за многочисленные преступления сексуального характера против детей, грабеж и нарушение миграционного законодательства. Представители властей Малайзии назвали его опасным преступником, а также рекомендовали заметившим не приближаться к нему, а сразу звонить в полицию.

Полицейские подозревают, что пакистанец может попытаться сбежать за границу, но пока еще этого не сделал. Его поиски продолжаются.

