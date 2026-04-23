Опасная поездка: «отец года» прокатил малыша на байке без шлема

Житель Санкт-Петербурга прокатил своего маленького ребенка на байке, но не дал ему даже шлем, сообщает «Mash на Мойке» .

Отец с малышом проехались по оживленному Невскому проспекту. Сам мужчина надел на семя шлем, а вот ребенку его не выдал.

Также гонщик держался за руль одной рукой, а второй придерживал малыша, который сидел сзади него. Ребенок вынужден был держаться за сам байк.

Этим инцидентом заинтересовались правоохранители. Несмотря на то, что байкер спрятал лицо за шлемом, его личность устанавливается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.