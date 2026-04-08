Ондатры напали на двоих детей в Благовещенске

сегодня в 15:43

В Благовещенске местные жители напуганы необычной угрозой — агрессивными ондатрами. Грызуны облюбовали территорию вблизи городской плотины и чувствуют себя там полноправными хозяевами, сообщает Amur Mash .

Уже двое детей пострадали от укусов мускусных крыс. Пострадавшие обратились за медицинской помощью в центральную районную больницу.

Эксперты объясняют поведение животных инстинктом самосохранения. По мнению специалистов, ондатры таким образом защищают свои норы и прилегающую территорию от чужаков.

Горожанам настоятельно рекомендуют держаться подальше от мест обитания грызунов. Также специалисты предупреждают: не стоит пытаться приманивать животных едой — это может спровоцировать новые нападения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.