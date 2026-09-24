Она выжила, он — нет: в Москве мужчина из ревности напал на жену с ножом

В Москве произошла семейная драма с трагическим финалом. На улице Бориса Жигуленкова 54-летний мужчина заподозрил свою 52-летнюю супругу в измене, ударил ее ножом, затем свел счеты с собственной жизнью, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что после жесткого скандала мужчина накинулся на жену с ножом и ударил ее несколько раз. Женщина получила резаные раны рук, но выжила. Ее госпитализировали, жизни пострадавшей ничего не угрожает.

После нападения на жену мужчина совершил суицид.

Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего в стране закона.

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