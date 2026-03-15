«Она вся зеленая была»: девочка отравилась неизвестным веществом в Волгограде

В Волгограде девочка-подросток попала в больницу с отравлением неизвестным веществом, сообщает V1.RU .

Инцидент произошел вечером 14 марта в одном из ресторанов быстрого питания на юге города. По словам очевидцев, девушка вела себя неадекватно и шаталась. Также «она вся зеленая была».

Спутницы пострадавшей пытались привести ее в чувство и отвели в туалет, где ее стошнило. Очевидцы вызвали скорую помощь. В результате медики госпитализировали пострадавшую.

В ресторане подтвердили, что девушку забрала скорая. При этом там уточнили, что она уже пришла в заведение в состоянии измененного сознания.

