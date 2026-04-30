Власти ЯНАО назвали бесплатные зоны для шашлыков

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) к майским праздникам подготовили бесплатные площадки для жарки шашлыков. Власти также напомнили о штрафах за разведение огня в неположенных местах, сообщает «Север-Пресс» .

В 2026 году майские праздники пройдут в два этапа — с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. Жарить шашлыки разрешено только в специально оборудованных зонах, иначе предусмотрены штрафы.

За разведение огня во дворах, на улицах и в парках вне пикниковых мест грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. В период особого противопожарного режима — до 20 тысяч. В лесу штраф достигает 30 тысяч рублей, а если костер станет причиной пожара — до 60 тысяч. За выброс тлеющих углей предусмотрено до 50 тысяч рублей. Возможна и уголовная ответственность.

Бесплатные площадки работают:

— в Новом Уренгое — шесть зон, в том числе у рек Евояха и Тамчаруяха;

— в Салехарде — у переправы Салехард — Лабытнанги;

— в Ноябрьске — в микрорайонах Железнодорожников, Вынгапуровском и у озера Ханто;

— в Губкинском — в районе 9-го микрорайона и на 40-м проезде;

— в Тарко-Сале — у Окуневого озера;

— в Лабытнанги — в зоне отдыха «ПикничОК».

Средняя стоимость набора для шашлыка в регионе составляет около 2500 рублей. По данным сервиса «Ценозавр», за год маринованная свинина подорожала на 4,1%, курятина — на 6,6%, уголь — на 9%.

