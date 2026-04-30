В ЯНАО ввели суточные нормы весенней охоты

В Ямало-Ненецком автономном округе вместо сезонных лимитов ввели суточные нормы добычи на весенней охоте. Теперь разрешено добывать не более десяти селезней и пяти гусей в день, сообщает «Север-Пресс» .

О новых правилах сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии округа. Охота, как и прежде, длится десять дней в каждой зоне.

«С этого года вместо сезонных лимитов вводятся суточные нормы добычи: десять селезней уток и пять гусей в день. Охота по-прежнему длится десять дней в каждой зоне», — сообщила пресс-служба департамента в MAX.

В ведомстве отметили, что изменения делают условия более гибкими. Охотникам больше не нужно ориентироваться на погоду и опасаться потери части сезонного лимита.

Специалисты подчеркнули, что новые нормы рассчитаны на основе научных данных и не несут рисков для популяции птиц. Аналогичная система уже действует в Курганской и Свердловской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Ранее, 20 апреля, в регионе завершился сезон охоты на куропаток. Охотники обязаны сдать отчет о добыче в течение 20 дней после его окончания.

